Суд в Лондоне признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом этой страны в споре о золоте на миллиард долларов. Иск подавал Центральный банк Венесуэлы для того, чтобы вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки. Адвокаты, которые представляли Каракас, сказали, что обжалуют решение суда.