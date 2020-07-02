Суд в Лондоне признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом этой страны в споре о золоте на миллиард долларов. Иск подавал Центральный банк Венесуэлы для того, чтобы вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки. Адвокаты, которые представляли Каракас, сказали, что обжалуют решение суда.
2020-07-02T14:32:32+03:00
2020-07-02T14:32:32+03:00
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14:32, 02 июля 2020
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