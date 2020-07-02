Матвиенко: Все законы, которые необходимы из-за внесения поправок в Конституцию, парламент может принять уже в июле

Все законы, которые необходимы из-за внесения поправок в Конституцию, парламент может принять уже в июле. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, речь идет о 90 законодательных актах.

Согласно данным Центризбиркома, поправки к Конституции поддержали почти 79% избирателей, против высказался 21%. Столь высокий уровень одобрения означает доверие россиян к президенту, — считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Одна из поправок дает возможность Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента. Кстати, сегодня и в Кремле прошедшее голосование назвали триумфальным референдумом о доверии Путину.