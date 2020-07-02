Серьезный пожар в самом центре Москвы. На Тверской улице горит жилой дом, построенный в конце 19-го века. Из окна второго этажа одной из квартир валит черный дым. По данным источника ТАСС, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Известно, что часть здания находится на реконструкции. Данные о пострадавших не поступали.

Причиной пожара в построенном более 100 лет назад здании на Тверской улице в центре Москвы могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Номер сложности пожара на Тверской улице в Москве повышен до третьего