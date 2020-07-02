СПЧ рекомендует властям устранить перегибы и простить штрафы за нарушение режима вынужденной изоляции

Совет по правам человека рекомендует властям устранить перегибы и простить штрафы за нарушение режима вынужденной изоляции. Как стало известно «Независимой газете», СПЧ подготовил доклад под названием «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина». В докладе делается вывод, что во время эпидемии эти права и свободы игнорировались.

В СПЧ обеспокоены и проблемами при возвращении на родину трудовых мигрантов, потерявших работу в России. Центры временного содержания оказались переполнены. Мигранты жалуются на неоказание медицинской помощи и финансовые потери.