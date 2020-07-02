ВФЛА не смогла выплатить штраф в 5 миллионов долларов, наложенный IAAF за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла выплатить штраф в 5 миллионов долларов, наложенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правил.

Представители Федерации заявили, что денег у них нет и взять их неоткуда. Именно поэтому несколько дней назад одна из самых известных спортсменок Мария Ласицкене написала письмо Президенту Путину. Заплатить штраф она не просила, но звучали слова о спасении вида спорта. В Минспорте ответили, что увязывать выступления чистых спортсменов с долгом федерации нельзя, то есть намекнули на то, что Уорлд Атлетикс занимается шантажом. Отсрочку международная Федерация предоставлять отказалась. Президент ВФЛА Евгений Юрченко считает это показательным наказанием.



В реальности штраф гораздо больше. Еще пять миллионов нужно было внести на депозит, но эта сумма была условной. Корме того, ВФЛА должна была возместить расходы комиссии по восстановлению, которая никого и не думала восстанавливать. Очевидно, что Уорлд Атлетикс подталкивает российских звезд к смене гражданства и не обращает внимания на права чистых спортсменов, о защите которых все время говорит. Сейчас Ласицкене и другие Россию не представляют.

Из-за невыплаты штрафа Международная федерация легкой атлетики может запретить российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом.