Военного эксперта из Санкт-Петербурга, который писал о ЧВК, приговорили к 7-ми годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта из Санкт-Петербурга, который писал о частных военных компаниях, в том числе ЧВК Вагнера, приговорили к 7-ми годам колонии по делу о госизмене. Сам Владимир Неелов вину частично признал.

Петербургский городской суд вынес решение по делу о госизмене: приговор – семь лет колонии строго режима – получил бывший аспирант Петербургского университета Владимир Неелов. Дело слушали в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно», поэтому подробностей о нём не так много. Неелова обвинили в том, что он передал немецкой консалтинговой фирме информацию о том, как в России обучают сотрудников ФСБ. Пресс-служба судов города уточняет, что за эти данные Неелову заплатили. Сам исследователь свою вину частично признал, однако отметил, что не считал передаваемые им сведения секретными.

Арестовали Неелова ещё два года назад. Тогда издание Фонтанка.ру писало, что в основу дела легли показания лишь одного человека: это новгородский общественник и бывший помощник депутата Госдумы Святослав Андрианов, близкий к российским спецслужбам. При этом Неелов раньше неоднократно писал работы по заказу Андрианова. Отмечу, Неелов профессионально занимался исследованием частных военных компаний: в соавторстве с украинским специалистом он даже выпустил об этом несколько книг.

Статья УК, которую вменяли Неелову, предусматривает от 12-ти до 20-ти лет лишения свободы.