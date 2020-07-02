Кремль называет триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не ответил на вопрос, какие реформы начнутся в первую очередь, и когда россияне почувствуют изменения.

По данным Центризбиркома, большинство избирателей поддержали поправки.

Поправки, ключевая из которых позволяет Владимиру Путину остаться президентом легально до 2036 года, одобрили 78% избирателей, 21% высказались «против». При явке почти в 68% это около 58 миллионов граждан, что составляет почти 53% от всех имеющих право голоса россиян. Это официальные данные Центризбиркома после беспрецедентного голосования. Оно длилось семь дней, проводилось не только на обычных избирательных участках, но и активно на дому, на предприятиях, а также – согласно снимкам в соцсетях – прямо во дворах жилых домов, на лавочках и даже пеньках. Кроме шестидневного досрочного голосование, в двух регионах – Москве и Нижегородской области – было голосование по интернету. В столице в нем поучаствовали больше миллиона человек, в Нижегородской области – почти 140 тысяч.



В Москве явка, в целом, была примерно 56%, «за» поправки в столице проголосовали 65%, против – почти 34%, сообщили в городской избирательной комиссии. Самый высокий уровень поддержки поправок в Конституцию продемонстрировала Чечня – почти 98% «за» при явке в 95%. В первую пятерку также вошли Тува, Крым, Дагестан и Ямал. А вот соседний с последним регионом Ненецкий автономный округ оказался единственным в стране, где большинство жителей – 55% — проголосовали против.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что серьезных нарушений не было.

В процессе голосования по поправкам были нарушены все правила и процедуры. Такое мнение в эфире «Эха» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Когда процесс голосования не подкрепляется четким законом, начинается произвол, — добавил Орешкин.

Государственная дума и Совет Федерации внесут изменения примерно в 90 законов после одобрения поправок к Конституции, — сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. По ее мнению, поправки должны как можно скорее вступить в силу.