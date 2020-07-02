В Третьяковской галерее обеспечены все необходимые условия для безопасности посетителей к открытию 3 июля. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.

«Третьяковская галерея с радостью завтра, 3 июля, откроет двери для наших посетителей. Будем исполнять все рекомендации и министерства культуры, и Роспотребнадзора. Проходы к нам в музей будут по сеансам, каждые полчаса к нам будет заходить новая, достаточно ограниченная группа людей. У нас продумана целая система безопасности, которая, в том числе, включает и приборы рециркуляции воздуха, которые чистят и обеспечивают комфортный режим пребывания в музее. Мы проработали определенный маршрут прохода по каждому из зданий музея, который предполагает прохождение потоков посетителей без пересечений. Все это сопровождается внятной, удобной навигацией в залах музея, логичной с точки зрения восприятия произведений искусства», — сказал она.

Пресс-секретарь также добавила, что с 7 июля откроется крупнейший выставочный проект Третьяковской галереи, посвященный искусству эпохи застоя, под названием «Не навсегда.1968-1985».