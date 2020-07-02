Кинофестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи в традиционном формате с 11-го по 18 сентября. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на организаторов киносмотра. Из-за ситуации с коронавирусом формат будет немного изменен. В Сочи приглашается меньше гостей, будет сокращена развлекательная программа.

Обычно «Кинотавр» проходит в первой половине июня.