Магазины Apple в США снова закрываются из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Речь идет о нескольких штатах – в частности, Калифорнии, Алабаме, Оклахоме и Луизиане.

Повторная вспышка коронавируса наблюдается в США после снятия ряда ограничений. Накануне было зарегистрировано почти 50 тысяч новых случаев заражения – это рекордный показатель за все время.