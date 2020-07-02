В Твиттер-аккаунте МИДа России неизвестные разместили объявление о продаже базы данных туристов, которые находятся за границей и получают материальную помощь от правительства. Они предлагают продать эти сведения за 66 биткоинов. Во внешнеполитическом ведомстве России это пока не прокомментировали.