В Твиттер-аккаунте МИДа России неизвестные разместили объявление о продаже базы данных туристов, которые находятся за границей и получают материальную помощь от правительства. Они предлагают продать эти сведения за 66 биткоинов. Во внешнеполитическом ведомстве России это пока не прокомментировали.
2020-07-02T13:32:20+03:00
2020-07-02T13:32:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2669885-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 02 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...