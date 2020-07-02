В Кремле считают необходимым тщательно расследовать инцидент на избирательном участке в Санкт-Петербурге, в результате которого полицейский сломал руку журналисту Давиду Френкелю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимым любое давление на средства массовой информации.