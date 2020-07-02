В Санкт-Петербурге суд приговорил к 7 годам колонии военного эксперта Владимира Неелова

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 7-ми годам колонии военного эксперта Владимира Неелова. Его признали виновным в госизмене. Как говорится в обвинительном заключении, она за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные об обучении и переподготовке оперативников ФСБ. Неелов свою вину признал лишь частично. Он не считал передаваемые сведения секретными.

Владимир Неелов – автор книг о частных военных компаниях и вооруженных конфликтах.