В Кремле не делают выводов о неблагополучности ситуации в избиркомах после нападения на журналиста Медиазоны – Песков

В Кремле не делают выводов о неблагополучности ситуации в избиркомах Санкт-Петербурга после нападения на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, мы не делаем таких выводов», — сказал он.

Во вторник 30 июня корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил о нападении на избирательном участке в Петербурге. По его словам, сотрудник полиции попытался удалить его с участка, заломил руку и ударили по ней кулаком. Прибывшая позже «скорая помощь» диагностировала перелом, ночь журналисту пришлось провести в реанимации. Видео нападения опубликовало интернет-издание «Медиазона». При этом в МВД отрицали факт нападения.