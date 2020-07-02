В Кремле критически относятся к случаям воспрепятствования работе журналистов – Песков

В Кремле критически относятся к случаям воспрепятствования работе журналистов. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«К сожалению, во всем мире случается такое, мы видим такие случаи во всем мире, абсолютно во всех странах. Естественно, мы относимся к этому критически. Мы считаем, что журналисты должны абсолютно без препятствий, при условии соблюдения действующего закона осуществлять свою деятельность», — сказал он.

Д.Песков добавил, что ему неизвестно о дополнительных указаниях президента по поводу расследования случаев нападения на жураналистов.

«Мне неизвестно о каких-то дополнительных указаниях президента на этот счет. Тем более, что есть действующий закон о СМИ, который, собственно, и регулирует этот режим работы средств массовой информации», — отметил он.

По словам Д.Пескова, в целом ситуация с осуществлением российскими журналистами своей работы находится в рамках закона «за исключением отдельных инцидентов, которые, конечно, вызывают обеспокоенность».

Во вторник 30 июня корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил о нападении на избирательном участке в Петербурге. По его словам, сотрудник полиции попытался удалить его с участка, заломил руку и ударили по ней кулаком. Прибывшая позже «скорая помощь» диагностировала перелом, ночь журналисту пришлось провести в реанимации. Видео нападения опубликовало интернет-издание «Медиазона». При этом в МВД отрицали факт нападения.