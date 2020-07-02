Вопрос смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть играет для Турции политическую роль – эксперт

Вопрос смены статуса собора Святой Софии с музея на мечеть играет для Турции политическую роль. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

«Я усматриваю во всем этом в первую очередь те процессы, которые происходят сейчас в Восточном Средиземноморье, а именно вопрос добычи энергоресурсов, транзита энергоресурсов, а именно газовых месторождений, которые находятся у Кипра. Турция хочет выступить в качестве проводника, чтобы все те ресурсы, которые находятся в восточном Средиземноморье, так или иначе пошли бы под ее контролем. Главный проект, которому они сопротивляются, это проект энергетического треугольника Кипра, Израиля и Греции в том виде, в каком он был все это время, то есть без учета турецкой позиции. Смена статуса музея на мечеть – это результат тех политических игр, которые сегодня происходят в Восточном Средиземноморье вокруг этих месторождений», — сказал он.

При этом Ю.Мавашев добавил, что собору, скорее всего, будет возвращен статус мечети.

Государственный совет Турции рассмотрит 2 июля вопрос о возвращении собору Святой Софии, который сейчас является музеем, статус мечети.