Защита не будет обжаловать приговор гражданину США Уилану, так как ведутся переговоры о его обмене – адвокат

Защита не будет обжаловать приговор гражданину США Полу Уилану, осужденному за шпионаж против РФ, так как ведутся переговоры о его обмене. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

«Приговор вступил в законную силу, и с этого момента идет десятидневный срок на обжалование. Если мы будем обжаловать, то потеряем два-три месяца как минимум. Пол в то, что будет положительный результат в апелляционной инстанции, не верит, поскольку дело, он полагает, политически мотивировано. Поэтому, не желая терять время, поскольку ведутся переговоры об обмене его на российских граждан, которые находятся в заключении в Америке, он отказался от обжалования. Сейчас политики и дипломаты и спецслужбы занимаются вопросом об обмене», — сказал он.

Адвокат добавил, что пока нет понимания, когда конкретно может состояться обмен граждан России и США.

В России Пол Уилан приговорен к 16-ти годам колонии по обвинению в шпионаже.