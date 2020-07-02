В Казахстане будет введен карантин из-за новой вспышки коронавируса

Меры начинают действовать 5 июля и рассчитаны на две недели с возможным продлением, если будет такая необходимость. Новая вспышка связана с крупными предприятиями, в частности, со знаменитым нефтяным месторождением Тенгиз на северо-востоке страны, где выявлено более тысячи случаев. В некоторых районах страны уже ощущается нехватка мест в больницах. Правительство предложило тактику трех Т: трекинг, то есть ограничение передвижения между регионами, тестинг, а именно увеличение проверок на наличие вируса и трейсинг — отслеживание цепочек передачи КОВИД-19. Чтобы предотвратить распространение вируса, запрещаются массовые мероприятия, а также закрываются салоны красоты, фитнес-центры и другие места скопления людей. На улице не разрешено собираться более, чем трем людям.

В настоящее время, в Казахстане выявлено 22 тысячи случаев заражения коронавирусом.