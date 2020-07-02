Журналисты «Новой газеты» обратились в полицию из-за нападения на них на участке для голосования

Заявление написали корреспондент «Новой газеты» Светлана Виданова и оператор Игорь Финковский. По их словам, председатель Таганской территориальной избирательной комиссии Москвы Римма Бахтиарова накануне вечером нанесла журналистке не менее четырех ударов в предплечье и как минимум два раза толкнула ее в спину. У корреспондента «Новой» зафиксировали ушиб мягких тканей левого предплечья. У Финковского, который находился в коридоре, после столкновения с Бахтиаровой повреждена камера. Сооснователь проекта «Диссернет» и корреспондент «Новой газеты» Андрей Заякин тоже рассказывал о конфликте с Бахтияровой. Она отказывалась выдать ему удостоверение для работы, а сегодня в ходе спора, отказываясь предоставить ему доступ ко всем документам ТИК, несколько раз ударила его по руке с камерой. Он тоже подал заявление в полицию, сообщается на сайте издания.

Ранее в Петербурге на участке для голосования полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю.