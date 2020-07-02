В Кремле называют триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, де факто состоялся референдум о доверии президенту Путину.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не сомневается в легитимности голосования по поправкам. По данным ЦИКа, поправки поддержали около 78% избирателей. Явка составляет почти 68%. По оценке Памфиловой, голосование по поправкам прошло очень достойно.

Окончательные итоги объявят завтра. Памфилова подчеркнула, что на данный момент ЦИКу неизвестно о случаях, которые могли бы повлиять на исход голосования. В то же время недействительными из-за нарушений признаны бюллетени на 23-х участках в 6-ти регионах.

Тем временем политолог Екатерина Шульман считает, что во время голосования были массовые фальсификации.

По мнению Шульман, ближайшие выборы, скорее всего, пройдут как обычно, а дальнейшие, в том числе и президентские, уже в новом формате.