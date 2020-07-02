В Москве отменили парковочные разрешения для инвалидов

Отдельный столичный реестр полностью упразднили.

И людям с ограниченными возможностями, и тем, кто их перевозит теперь можно оставлять автомобиль на специальных местах для инвалидов без особого разрешения. Для этого им нужно будет зарегистрировать машину в федеральном реестре инвалидов, — сказано на официальном сайте мэра Москвы. Если они это сделают, предусмотренные места станут для них доступны и на платных, и на бесплатных парковках.

Также на mos.ru отмечается, что данные людей из упраздненного сегодня московского реестра парковочных удостоверений автоматически переданы в федеральный реестр инвалидов, который ведёт Пенсионный фонд. Проверить свои данные россияне могут на сайте госуслуг.

По новым правилам получать индивидуальный знак в бюро медико-социальной экспертизы больше не нужно. При этом, на машине знаки «инвалид» всё равно должны быть установлены и спереди, и сзади.

В январе этого года несколько депутатов Госдумы также предлагали обеспечить для инвалидов бесплатный проезд по платным трассам. Эта инициатива до сих пор находится на стадии обсуждения.