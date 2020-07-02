Неизвестные разместили в Твиттере кризисного центра МИД объявление о продаже базы туристов, находящихся за границей

Неизвестные разместили в официальном Твиттере ситуационно-кризисного центра МИД России объявление о продаже базы данных туристов, находящихся за границей и получающих материальную помощь от правительства. Авторы объявления предлагают продать базу за 66 биткоинов. Как отмечает издание «Медуза», твит доступен уже в течение 12-ти часов. В МИДе взлом аккаунта пока не комментировали.