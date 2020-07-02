Белоруссия победила коронавирус, объявил президент Лукашенко. По его мнению, во время пандемии страна продемонстрировала «политическое здравомыслие и народную мудрость». По официальным данным на 1 июля, в Белоруссии выявлены более 62-х тысяч случаев заражения коронавирусом. Белоруссия, в отличие от большинства европейских стран, не вводила жестких ограничений.