Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции, однако пока сохраняет режим самоизоляции и работает дистанционно, — сообщили в пресс-службе первого президента. Кстати, на следующей неделе Назарбаеву исполнится 80 лет.

Тем временем правительство Казахстана снова вводит в стране 14-дневный карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19.