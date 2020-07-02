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12:31, 02 июля 2020

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции, однако пока сохраняет режим самоизоляции и работает дистанционно, — сообщили в пресс-службе первого президента. Кстати, на следующей неделе Назарбаеву исполнится 80 лет.
Тем временем правительство Казахстана снова вводит в стране 14-дневный карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19.



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