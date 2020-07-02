Приговор в отношении Пола Уилана пока не вступил в законную силу. Это произойдет завтра, если не поступит жалоба, — разъяснили в Мосгорсуде. Ранее адвокат Владимир Жеребенков рассказал «Эху», что защита не будет обжаловать приговор, чтобы не терять время, поскольку ведутся переговоры об обмене Уилана на россиян, которые осуждены в США.
2020-07-02T12:31:13+03:00
2020-07-02T12:31:13+03:00
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Эксклюзив Эха 12:31, 02 июля 2020
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