Приговор в отношении Пола Уилана пока не вступил в законную силу. Это произойдет завтра, если не поступит жалоба, — разъяснили в Мосгорсуде. Ранее адвокат Владимир Жеребенков рассказал «Эху», что защита не будет обжаловать приговор, чтобы не терять время, поскольку ведутся переговоры об обмене Уилана на россиян, которые осуждены в США.