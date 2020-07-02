Центризбирком уточнил данные по явке на голосовании по поправкам. Она составила почти 68% от общего числа избирателей. По данным ЦИКа, самая высокая явка зафиксирована в Чечне – 95%. ЦИК сообщил, что поправки поддержали почти 78% избирателей.
2020-07-02T12:30:54+03:00
2020-07-02T12:30:54+03:00
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12:30, 02 июля 2020
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