Центризбирком уточнил данные по явке на голосовании по поправкам. Она составила почти 68% от общего числа избирателей. По данным ЦИКа, самая высокая явка зафиксирована в Чечне – 95%. ЦИК сообщил, что поправки поддержали почти 78% избирателей.