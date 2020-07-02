Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих, предъявляют к нему всё больше претензий

Многие компании и предприятия, которые вошли в список системообразующих и могут рассчитывать на поддержку государства, предъявляют к нему всё больше претензий.

Еженедельные отчёты перед чиновниками о показателях, выполнение дважды в неделю стресс-тестов. Иначе из списка исключат и откажут в господдержке. Почти каждый день приходится отправлять какие-то данные, недовольны представители бизнеса. Причем некоторые показатели компании не собирают даже для себя. На довольно сложную процедуру газете Коммерсант в частности пожаловались в одном из крупных холдингов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которую курирует Минкомсвязь. Запутанной схемой недовольны в компании Башволготанкер, автопроизводитель Nissan, который работает в России, и другие фирмы. При этом большинство компаний из-за пандемии включенных в список системообразующих господдержку не получали, а некоторые и не планируют, пишет газета. В списке больше тысячи трёхсот организаций, почти половина относится к промышленности, еще порядка четверти к транспорту и топливно-энергетическому комплексу. С самого начала список создавали для контроля предприятий, а не помощи всем без разбора, сказали источники газеты Коммерсант в правительстве. Собеседники отметили, что власти официально готовы смягчить условия поддержки.

Системообразующим предприятиям власти по данным издания выдали почти 150 льготных кредитов на 130 миллиардов рублей.