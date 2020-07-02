Глава Центризбиркома Элла Памфилова не сомневается, что голосование по поправкам к Конституции состоялось и легитимно

Официально результаты будут утверждены в ближайшее время. По данным ЦИКа, поправки поддержали около 78% избирателей при явке 65%.

Формат голосования противоречит действующему выборному законодательству, и вряд ли оно может иметь юридическую силу, — сказал в эфире «Эха» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Мельконьянц отметил, что голосование проходило без должного контроля. При этом он считает, что жители Москвы и Санкт-Петербурга могут надеяться на то, что их голоса подсчитаны максимально достоверно. По данным Центризбиркома, в Москве поправки поддержали 65% участников очного голосования.