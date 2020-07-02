Сотрудников госучреждений принуждали к голосованию по поправкам к Конституции в агрессивной форме – «Голос»

Сотрудников госучреждений принуждали к голосованию по поправкам к Конституции в агрессивной форме. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Я думаю, что не менее половины от досрочников, около 30 миллионов человек, таким образом были мобилизованы. Это сферы, связанные с государством и окологосударственные структуры. Более того, в этот раз было какое-то агрессивное принуждение. Если раньше пытались упрашивать, то теперь люди находятся в уязвимом положении из-за экономической ситуации и боятся потерять работу. Поэтому работодатели могут легко говорить, что вы будете первые в очереди на сокращение, вам зарплату будут меньше платить и так далее», — сказал он.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки почти всех протоколов, 78 процентов проголосовавших поддержали поправки к Конституции на общероссийском голосовании. Против поправок выступил 21 процент избирателей. Общая явка, по последним данным, составила 65 процентов. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.