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11:36, 02 июля 2020

Приговор в отношении Пола Уилана вступил в силу, препятствий для его обмена нет

Сторона защиты не стала обжаловать приговор гражданину США Полу Уилану, осужденному за шпионаж против РФ, и он уже вступил в силу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

«Мы не стали обжаловать, сроки обжалования уже прошли. Приговор вступил в силу. Мы решили поступить так, чтобы не терять время. Те 2-3 месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США. После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет», — сказал адвокат.



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