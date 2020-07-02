По данным на сегодняшнее утро, в России 6760 новых случаев заражения коронавирусом

Это немного больше, чем вчера. В Москве заболели более 600 человек, — сообщает оперативный штаб. За сутки умерли 147 пациентов с COVID-19.

В условиях пандемии коронавируса среди россиян растет резкое недовольство действиями президента, — считает политолог Глеб Павловский.

По данным Центризбиркома, поправки к Конституции поддержали около 78%, против – 21%. Это данные после обработки всех протоколов. Единственным регионов, где большинство избирателей проголосовало против поправок, стал Ненецкий автономный округ.