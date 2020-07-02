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Эксклюзив Эха 11:34, 02 июля 2020

Правила проведения голосования по поправкам сделали невозможным выявление свободной воли населения – «Голос»

Правила проведения голосования по поправкам к Конституции сделали невозможным выявление свободной воли населения. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.
«Сами дни голосования уже не имели решающего значения для выявления воли народа. Выявить ее при таких правилах, которые были изначально установлены, невозможно. Эти правила сознательно организаторами голосования сделаны непрозрачными, сделаны такими, что возможны манипуляции и фальсификации», — сказал он.
Г.Мельконьянц подчеркнул, что в ходе голосования были задействованы процедуры «слабо контролируемые со стороны общества, но при этом очень хорошо контролируемые со стороны администрации».
«Ставка была сделана на голосование с 25 по 30 июня – это под принуждением голосование, голосование на предприятиях, на дому, на улицах Более того, это голосование организовывало очень небольшое количество членов комиссии. Коллегиальность, которая присутствует в основной день голосования, должна была фактически подтвердить то, что было организованы одним, двум, тремя членами комиссии на протяжении этих 6 дней», — добавил он.
Сопредседатель движения «Голос» также отметил, что информационная кампания была организована несправедливо.
«Не было нормального обсуждения этих поправок в обществе. Противники поправок не имели таких же возможностей, как у государственных органов и у избирательных комиссий, которые злоупотребляли своим положением и бюджетными ресурсами, чтобы продвигать один вариант ответа. У людей была искажена информационно картинка, не было возможности сравнить аргументы за и против. Информирование-агитация шли только по определенному набору поправок, общество не знала всего набора поправок. Кроме того, ответ нужно было дать по всему пакету, что тоже не позволило выявить воля народу», — заключил он.
Согласно данным ЦИК по итогам обработки почти всех протоколов, 78 процентов проголосовавших поддержали поправки к Конституции на общероссийском голосовании. Против поправок выступил 21 процент избирателей.



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