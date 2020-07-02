Россия называет голословными обвинения в сговоре с талибами

Никаких доказательств нет, — заявил РИА спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Ранее газета The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала вознаграждение талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Демократы в Конгрессе требуют провести расследование и ввести санкции против России.