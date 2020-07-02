Совет по правам человека при президенте будет внимательно следить за развитием дела с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Как сказал глава СПЧ Валерий Фадеев, нужно довести разбирательство до конца и понять, что действительно произошло – был ли произвол, почему человек пострадал.

Полицейский сломал руку Френкеле на избирательном участке в Санкт-Петербурге. В самой полиции утверждают, что к сотрудникам МВД обратился председатель участковой избирательной комиссии. Он требовал удалить гражданина, который препятствовал работе избиркома. Материалы проверки в отношении полицейского будут переданы в Следственный комитет, — сообщил замминистра внутренних дел Александр Горовой. Его цитирует ТАСС.