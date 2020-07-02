Для членов избиркома стало неожиданностью, что за недельную работу им заплатят не больше, чем за однодневные выборы

Для членов избиркома стало неожиданностью, что за недельную работу на участках им не заплатят больше, чем за однодневные выборы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член участковой комиссии 1293 (Выхино-Жулебино) Михаил Зеленский.

«Все более-менее понимали, что это будет тяжело, но надеялись, что это будет разовая акция. Если это будет распространено на все выборы, мне кажется, серьезно подорвет и доверие, и готовность учителей в этом участвовать. Более того, мы к третьему-четвертому дню работы узнали, сколько нам за это заплатят, и у учителей, я так понимаю, была надежда, что, раз мы работаем 7 дней вместо одного, то, наверное, должна быть и компенсация побольше. Но платят ровно столько же, сколько в сентябре за Мосгордуму», — сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить практику многодневного голосования на выборы. По ее мнению, в таком формате гражданам будет удобно прийти на участки в то время, когда они себе это могут позволить. Кроме того, это гораздо безопаснее с эпидемиологической точки зрения, так как нет очередей и скопления людей.