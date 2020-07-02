Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двум гражданам России, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко

Он обвиняется в незаконном сборе насекомых. Как сообщает ТАСС, суд отпустил из-под стражи двух друзей Игнатенко Артема Рябова и Николая Килофяна под личное поручительство. Сам Игнатенко пока остается в больнице из-за плохого самочувствия. На суде присутствовал российский консул. Он заявил ноту протеста местным властям в связи с арестом россиян.

Зоологу из Ростова-на-Дону Александру Игнатенко грозит сорок лет заключения или штраф в три миллиона рублей. Его вместе с двумя друзьями — Артёмом Рябовым и Николаем Килафяном — задержали в конце февраля в национальном парке Хортон-Плейнс. Как пишет британская газета Daily Mirror, при обыске у россиян нашли более пятисот мелких насекомых и животных, включая хамелеонов, скорпионов, лягушек, змей, пауков и других. В связи с этим предъявили обвинения по статье о нанесении вреда окружающей среде.

Сам Александр Игнатенко писал в социальных сетях, что собирался сфотографировать этих животных в отеле при хорошем свете и вернуть назад. Также он говорил интернет-изданию «Медуза», что живых существ было значительно меньше, не более сотни, а изначально к делу приписали косточки папайи и манго из мусорного пакета.

Ранее Игнатенко рассказывал, что его поместили в тесную камеру, где были еще почти девяносто других заключенных, а из-за местной еды у него начались серьезные проблемы со здоровьем.