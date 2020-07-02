Поправки к Конституции поддержали 78% россиян, объявили в Центризбиркоме

Подсчитаны все бюллетени.

Против всех предложенных поправок, в том числе обнуления президентских сроков Владимира Путина, проголосовали, по данным Центризбиркома, 21% россиян. Явка составила 65%. Впрочем, порога явки в данном случае законом не установлено. Официально против изменения Конституции проголосовал только один регион – Ненецкий автономный округ, где поддержали поправки только 44% избирателей, а почти 55% высказались против. Местные СМИ связывают это с грядущим объединением региона с Архангельской областью, что вызвало недовольство жителей. В Москве за изменения Конституции проголосовали 65%, против – 34%, сообщили в Центризбиркоме. Независимые наблюдатели, которые накануне опрашивали людей на выходе с участков для голосования, зафиксировали практически противоположные настроения. По их данным, большинство опрошенных проголосовало против.

Однако сама процедура голосования была растянута на целых семь дней и проходила в самых разных местах. Не только на предприятиях, но, судя по снимкам в соцсетях, даже в палатках, на лавочках и пеньках, что сильно затруднило работу наблюдателей.

Завтра итоговая группа по поправкам в Конституцию соберется на итоговое заседание с участием Владимира Путина.

Итоги голосования по поправкам в Конституции оказались предсказуемыми и хорошо иллюстрируют позицию общества в этом вопросе. Такое мнение в нашем эфире высказал заместитель директора «Левада-Центра» Денис Волков.

Волков добавил, что здесь дело не только в принуждении граждан голосовать, но и так называемые «путинские» выплаты, которые тоже склонили людей в сторону одобрительного голосования.