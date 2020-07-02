В России за прошедшие сутки выявлено более 6-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Количество новых случаев остается примерно на одном уровне всю последнюю неделю. В прошедшие сутки их стало больше на 6760. При этом вчерашний пик, когда скончалось более 200 человек остался позади и врачи констатировали смерть более полутора сотен пациентов. Москва не сумела пройти рубеж в 600 случаев. Их оказалось несколько больше. В области, которая традиционно стоит в этом списке второй, в два раза меньше положительных тестов. Почти 250 новых случаев в Иркутской области. В двух регионах инфицированных не прибавилось вовсе. Это Ненецкий и Чукотский автономный округа. Впервые за последние три дня заразилось больше людей, чем выздоровело, однако в Москве динамика обратная. Активных случаев стало на полтысячи меньше.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил вчера, что не ждет второй волны эпидемии. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию, — считает Собянин.