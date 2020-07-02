Член избиркома в Жулебино: Основное количество бюллетеней за поправки к Конституции набралось до 1 июля

По наблюдениям члена участковой комиссии 1293 (Выхино-Жулебино) Михаила Зеленского, основное количество бюллетеней за поправки к Конституции набралось до 1 июля. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Особенность, которую я заметил: так получилось, что мы сначала считали бюллетени, которые были в последний день, – там стопочки и «да», и «нет», были примерно одинаковые ноздря в ноздрю. Я не могу утверждать, потому что все-таки бюллетени все одинаковые, они ничем не отличаются ни до дня голосования, ни в день голосования, но сначала стопочки шли более-менее равномерно, потом пошел большой перевес за поправки, именно, когда, я так понимаю, мы перешли к тому, что копилось во время досрочного голосования», — сказал он.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки почти всех протоколов, 78 процентов проголосовавших поддержали поправки к Конституции на общероссийском голосовании. Против поправок выступил 21 процент избирателей. Общая явка, по последним данным, составила 65 процентов. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.