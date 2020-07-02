Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов. Это рекордный показатель, — отмечает агентство Bloomberg. Рост благосостояния миллиардера объясняют повышением стоимости акций Amazon. По итогам среды они подорожали на 4,5%.