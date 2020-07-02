Коммерсантъ: Многие компании, получившие статус системообразующих, хотят выйти из этого списка

Многие компании, получившие статус системообразующих, хотят выйти из этого списка, — сообщает «Коммерсантъ». В первую очередь бизнес недоволен необходимостью отчитываться перед властями разных уровней. Компаниям приходится практически ежедневно отправлять данные о финансовых, операционных и других показателях. В противном случае их грозят исключить из списка. Кстати, большинство участников этого списка до сих пор не получило господдержки, — отмечает издание.
2020-07-02T10:34:31+03:00
2020-07-02T10:34:31+03:00
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10:34, 02 июля 2020
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