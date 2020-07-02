Бывший начальник курского районного отдела полиции Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест, — сообщили ТАСС в Лефортовском суде Москвы, где подозреваемому была избрана мера пресечения. По версии спецслужб, Борзенков сотрудничал со Службой безопасности Украины. Бывшему полицейскому грозит до 20-ти лет тюрьмы.