Спикер Палаты представителей Конгресса США предложила незамедлительно ввести санкции против России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси предложила незамедлительно ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре с афганскими талибами. Ранее об этом сообщила газета The New York Times. В России подобные обвинения отвергают. В Российской Федерации «Талибан» официально считается террористической организации.
2020-07-02T10:33:55+03:00
2020-07-02T10:33:55+03:00
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10:33, 02 июля 2020
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