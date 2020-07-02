Спикер Палаты представителей Конгресса США предложила незамедлительно ввести санкции против России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси предложила незамедлительно ввести санкции против России из-за подозрений в сговоре с афганскими талибами. Ранее об этом сообщила газета The New York Times. В России подобные обвинения отвергают. В Российской Федерации «Талибан» официально считается террористической организации.