Крашенинников: Голосование на выборах можно проводить в 2-3 дня, но не неделю

Голосование на выборах можно проводить в 2-3 дня, но не неделю, считает депутат Госдумы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В интервью Интерфаксу он подчеркнул, что высказывает личную точку зрения, и решения по этому вопросу пока нет. Ранее расширить практику многодневного голосования предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, это удобно для избирателей и безопасно в условиях пандемии.
2020-07-02T10:33:12+03:00
2020-07-02T10:33:12+03:00
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10:33, 02 июля 2020
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