Крашенинников: Голосование на выборах можно проводить в 2-3 дня, но не неделю

Голосование на выборах можно проводить в 2-3 дня, но не неделю, считает депутат Госдумы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В интервью Интерфаксу он подчеркнул, что высказывает личную точку зрения, и решения по этому вопросу пока нет. Ранее расширить практику многодневного голосования предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, это удобно для избирателей и безопасно в условиях пандемии.