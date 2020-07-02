В Кремле не драматизируют ситуацию с протестным голосованием по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе, — сообщил Интерфаксу источник, близкий к администрации президента. Как сказал собеседник агентства, в 93-м году на референдуме по Конституции против высказывались избиратели в 17-ти регионах, а сейчас против только один субъект федерации.

Центризбирком обработал 100% бюллетеней. По данным ЦИКа, поправки поддержали почти 78% избирателей при явке 65%.