Американским конгрессменам сегодня представят данные разведки США о возможном сговоре России с талибами

Уже появились предложения ввести новые санкции.

Докладывать членам Конгресса будут лично руководители ЦРУ и Агентства национальной безопасности. Необходимость в этом возникла после публикаций сначала в «Нью-Йорк Таймс», а затем и в «Вашингтон пост». Газеты утверждают, что, по данным разведки, Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам запрещенной в России террористической группировки «Талибан» за убийства американских военнослужащих в Афганистане. Российский МИД, Кремль, и американский президент Дональд Трамп заняли схожие позиции – они все отрицают. Тем временем, спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси призвала немедленно ввести против России новые санкции. Другой демократ, замглавы комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, предложил, если сведения о сговоре подтвердятся, ввести санкции против лично Владимира Путина и Сергея Шойгу, а также в отношении близких к Кремлю бизнесменов.

Трамп заявил, что разведка сочла опубликованные сведения недостоверными. По данным СМИ, президент США считает статьи о России и талибах частью политической борьбы с ним перед выборами.