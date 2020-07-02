Примерно 78% избирателей поддержали поправки к Конституции, 21% голосовал против, сообщает Центризбирком после обработки 100% бюллетеней. Явка составила почти 65%. Как отмечает Интерфакс, Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионов, где большинство сказало поправкам «нет». Не поддержали поправки также россияне, голосовавшие в Нью-Йорке. На участок в генконсульство пришли 816 человек. 310 высказались за, 505 – против. Кроме того, против поправок проголосовало большинство российских граждан на избирательном участке в посольстве в Австрии. Рекордсменами по поддержке поправок стали Чечня, Тува и Крым – более 90% избирателей. По данным Центризбиркома, в Москве и Петербурге за поправки голосовали соответственно 65% и 78%. Явка составила почти 65%.

Противники поправок, представители кампании «Нет» вели свои подсчеты, — рассказал в эфире «Эха» один из координаторов движения Андрей Пивоваров. По его данным, в Москве против поправок проголосовали почти 55% избирателей, а в Санкт-Петербурге – более 63%.

Пивоваров добавил, что в целом кампания «Нет» показала свою эффективность. Ее необходимо продолжать.