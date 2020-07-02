Президент Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова

Ранее он уехал за границу из-за уголовного преследования и вернулся в Россию под гарантию разбирательства без ареста, но оказался под стражей.

Генпрокурор Игорь Краснов должен выяснить, почему бывший директор крупнейшей лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов оказался под стражей по возвращению в страну и доложить президенту. Это следует из резолюции Владимира Путина на письме, которое ему направил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Подлинность резолюции изданию РБК подтвердил источник, близкий к Кремлю. В аппарате бизнес-омбудсмена сказали, что направляли Путину письмо. Зотов входит в так называемый лондонский список Титова – туда включают предпринимателей, которые из-за преследования в России были вынуждены скрываться за границей, но хотели бы вернуться на родину. Власти обещали их не преследовать. Зотова после возвращения из Риги в Москву несколько недель назад задержали в столичном аэропорту, нарушив договорённость: он должен был из-за пандемии уйти на карантин, а все действия по его возвращению согласовывались со следователем. Суд арестовал его на 2 месяца. Зотова обвиняют в причастности к хищению средств компании, которой он руководил, при продаже вагонов по заниженной цене. Он вину в нанесении ущерба на 400 миллионов рублей не признал.

На прошлой неделе Борис Титов приостановил возвращение в Россию бизнесменов из так называемого «лондонского списка». Он не уточнил, связано ли это с Зотовым. В списке, который бизнес-омбудсмен ведет с 2018-го года, более полусотни предпринимателей, некоторые из них уже вернулись в страну, но не все избежали преследования.