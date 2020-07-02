Журналисты «Новой газеты» Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию. Они сообщили о нападении председателя Таганской территориальной избирательной комиссии Москвы Риммы Бахтияровой, — сообщается на сайте издания. По словам Видановой, конфликт произошел, когда она вела съемку в кабинете ТИК. У журналиста зафиксирован ушиб предплечья, кроме того, повреждена камера.