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09:42, 02 июля 2020

Журналисты «Новой газеты» Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию

Журналисты «Новой газеты» Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию. Они сообщили о нападении председателя Таганской территориальной избирательной комиссии Москвы Риммы Бахтияровой, — сообщается на сайте издания. По словам Видановой, конфликт произошел, когда она вела съемку в кабинете ТИК. У журналиста зафиксирован ушиб предплечья, кроме того, повреждена камера.



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