Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица физическому

Банки-участники системы быстрых платежей запустили сервис переводов по номеру телефона от юридического лица физическому. Раньше через систему можно было осуществлять переводы между счетами граждан, на брокерский счет, оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах. В мае россияне совершили более 2-х миллионов операций на сумму свыше 20-ти миллиардов рублей через систему быстрых платежей, — сообщает РБК.
2020-07-02T09:33:15+03:00
2020-07-02T09:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 02 июля 2020
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