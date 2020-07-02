Банки-участники системы быстрых платежей запустили переводы по номеру телефона от юридического лица физическому

Банки-участники системы быстрых платежей запустили сервис переводов по номеру телефона от юридического лица физическому. Раньше через систему можно было осуществлять переводы между счетами граждан, на брокерский счет, оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах. В мае россияне совершили более 2-х миллионов операций на сумму свыше 20-ти миллиардов рублей через систему быстрых платежей, — сообщает РБК.